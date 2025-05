"Mare per tutti". Via le domande per aderire

Torna anche quest’estate “Il mare per tutti”, l’iniziativa che consente a particolari fasce sociali di usufruire gratuitamente della colonia marina del Comune. Il progetto dell’amministrazione comunale è rivolto a nuclei familiari con Isee non superiore a 15 mila euro con precisi criteri di priorità. Nella prima fascia ricadono famiglie con la presenza di minori o di persone disabili (attestata tramite autocertificazione), con precedenza dei nuclei più numerosi; nella seconda fascia la presenza di persone anziane di età pari o maggiore di 65 anni; nella terza componenti tutte maggiorenni. Sessantacinque i posti riservati giornalmente, con svolgimento nei giorni 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 luglio e 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 agosto. Le domande dovranno essere presentate entro le 12.30 del 10 giugno, compilando il modulo scaricabile dal sito www.comune.seravezza.luc. A quel punto la domanda potrà essere presentata a mano presso l’Ufficio protocollo in via XXIV Maggio; per posta tramite raccomandata o tramite pec a

[email protected]. Per quanto riguarda le domande pervenute tramite posta, va tenuto presente che non farà fede il timbro postale di spedizione. Potranno essere accettate anche domande fuori termini, comunque rispondenti ai requisiti del bando, nel caso vi siano posti disponibili. Per l’assegnazione dei posti varrà, in questo caso, il criterio di priorità di presentazione della domanda. Per informazioni: Ufficio servizi sociali, tel. 0584.757702/03/33, email: [email protected], [email protected], [email protected].