Marconi, laboratori all’Henraux. Esperienza pilota scuola e azienda: "Più agile il contatto col lavoro"

Giovani leve a stretto contatto con espertissime maestranze. L’Henraux ha infatti messo a disposizione degli studenti del terzo, quarto e quinto anno dell’indirizzo di studi dedicato al marmo dell’ISI Marconi di Seravezza i laboratori per svolgere attività didattica visto che saranno necessari almeno due anni per realizzarne di nuovi alla scuola (grazie ai fondi Pnrr). Ma questa prima partnership resa possibile grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, permetterà non solo un rapido ingresso nel mondo del lavoro ma anche la possibilità per gli alunni di fruire degli spazi dell’azienda anche nel futuro. I nuovi laboratori, appositamente attrezzati da Henraux per i ragazzi con importanti ausili e strumenti di formazione, si avvalgono anche di importanti confronti con gli specialisti e le avanzatissime tecnologie dell’azienda. Soddisfatti i soggetti che, dialogando, hanno portato a questo risultato importante: il presidente della Provincia Marcello Pierucci, il sindaco Lorenzo Alessandrini, il presidente di Henraux Spa, Paolo Carli, il dirigente scolastico del Marconi Lorenzo Isoppo e il sindaco di Stazzema Maurizio Verona.

"La provincia è impegnata in un piano di rigenerazione degli edifici scolastici per oltre 100 milioni – ha evidenziato il presidente Pierucci – visto che sono rimasti per tanto tempo in abbandono: il Marconi è oggetto di lavori per oltre quattro milioni di euro tra nuovi laboratori e nuova sala ricevimenti dell’istituto alberghiero". Anche il sindaco di Seravezza ha speso parole di soddisfazione per il fatto che "i ragazzi vivranno per mesi a contatto diretto con le migliori esperienze dell’arte, dell’artigianato, della composizione e del design, apprendendo le tecniche antiche e quelle più moderne e tecnologicamente avanzate". Il presidente di Henraux ha chiaramente parlato di possibili posti di lavoro per i futuri diplomati. "In un momento in cui si parla di filiera – ha rimarcato Paolo Carli – portiamo l’azienda nella scuola, lo facciamo in virtù degli investimenti lungimiranti che hanno visto la costruzione della show-room da cui abbiamo ricavato i laboratori per la scuola. Abbiamo una grande capacità di assorbimento occupazionale per coloro che si formano nel Marconi, sia per la parte lapidea che per quella meccanica". "Stiamo pagando un conto salato in termini di mancanza di professionalità – ha commentato il preside Isoppo – proprio perchè si è inceppato il meccanismo di dialogo tra scuola e industria. Oggi stiamo lavorando insieme per garantire al tessuto produttivo locale la disponibilità futura di competenze preziose".

Francesca Navari