Viareggio, 15 novembre 2019 - Si può vivere il mondo della notte, con il suo divertimento e le ore piccole, stando accanto e volendosi bene. Amandosi, e addirittura sposandosi. Marco e Giulia, di queste notti, ne hanno passate tante. Dopo sei anni di fidanzamento, vissuti a pieno l’uno accanto all’altro (a casa, a lavoro, negli studi di registrazione, dietro gli schermi delle tv e alle radio), sempre insieme, il deejay viareggino Marco Bresciani e la sua Giulia, cantante di Pontedera, hanno deciso per il fatidico sì: si sposeranno domani a mezzogiorno in Comune a Pietrasanta. «Sarà una cerimonia a porte aperte, aperte a tutti quelli che vorranno essere spettatori del nostro grande amore» spiega Bresciani, che vuole una celebrazione “open”, aperta al mondo della notte, ma non solo. Sono attesi anche vip che hanno collaborato con il disc jockey viareggino. «Abbiamo vissuto questi sei anni di fidanzamento secondo per secondo, minuto per minuto, senza mai separarci. Vogliamo dare un messaggio pieno d’amore, gioia e felicità» spiega la coppia, che condivide una passione immensa per la musica e per la movida. E continuerà a condividerla con la fede al dito.

© Riproduzione riservata