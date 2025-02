"Marciapiedi più larghi e protetti". Un piano per la messa in sicurezza

Lavorare ad un piano per accelerare la messa in sicurezza del cavalcavia Barsacchi, "Un’infrastruttura fondamentale per la città. E per questo – interviene il Partito Democratico – è altrettato fondamentale che vengano presi tutti gli accorgimenti utili a salvaguardare l’incolumità di chi lo attraverso ogni giorno". Al dolore per la perdita di Federico Del Volgo, travolto da un’auto mentre a piedi camminava sul ponte che unisce la Migliarina al centro, si accompagna il desiderio di provare a migliorare il futuro. Partendo proprio dall’impegno per la prevenzione e la sicurezza stradale.

Per questo, attraverso il capogruppo Dario Rossi, il Pd ha presentato una mozione all’attenzione del sindaco e della sua giunta "Con un piano concreto di interventi volti a prevenire nuovi episodi drammatici. Negli ultimi sei mesi – prosegue il Pd – il cavalcavia Barsacchi è stato infatti teatro di tragici incidenti che hanno evidenziato l’urgenza di adottare misure per garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti".

Tra le misure proposte l’installazione di barriere di sicurezza, oltre ai guardrail "per prevenire cadute accidentali o altri episodi pericolosi. Attualmente, infatti, la protezione è presente solo nella parte sopra la ferrovia". Viene poi suggerito l’ampliamento dei marciapiedi, "valutando soluzioni a sbalzo, per garantire un passaggio sicuro e accessibile per tutti", e la loro riqualificazione, "con l’aggiunta di una barriera tra la zona pedonale e la carreggiata, che protegga i pedoni dal traffico veicolare, sul modello di altri cavalcavia cittadini". Infine il Pd auspica interventi per la riduzione della velocità dei veicoli, "in particolare – conclude il gruppo – nel tratto rettilineo di via Monte Matanna, dove il rischio di incidenti è maggiore".