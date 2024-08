Manutenzione straordinaria del pontile. A ottobre parte il terzo e ultimo step

Entro la prossima estate il pontile di Tonfano tornerà al suo splendore originario del 2008, anno in cui fu inaugurato, grazie al terzo e ultimo step della manutenzione straordinaria. In questi giorni il Comune ha affidato lo smaltimento dei materiali di risulta (tra cui l’acciaio corten) prodotti finora dal cantiere, e a ottobre partirà il terzo passaggio di un maxi intervento da oltre 420mila euro. "I lavori – dice l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – si concentreranno nella parte più a mare, quindi la rotonda utilizzando una piattaforma sottoponte, e i pali che saranno ripuliti e verniciati. Dopo di che la manutenzione sarà conclusa entro l’estate 2025 dato che l’intervento ha già interessato due terzi del pontile. Grazie alla collaborazione della ditta l’accesso pedonale è stato mantenuto sempre aperto, in sicurezza e senza impattare con le esigenze degli operatori turistici, sospendendo ogni volta il cantiere nei mesi estivi".