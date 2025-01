Manutenzione dei Frati. Fondi per il loggiato

Ad un anno dall’avvio della procedura, le casse della parrocchia del Ss Salvatore possono finalmente gioire. Il Comune ha sbloccato infatti l’assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria, pari a 25mila euro. La somma, che in questo caso verrà erogata all’Arcidiocesi di Pisa, andrà infatti a sostenere un intervento importante quale la manutenzione straordinaria del loggiato della chiesa di San Francesco, inserito nell’ambito di una generale riqualificazione che va avanti ormai da quasi un decennio. Il contributo è relativo al 2024 e rappresenta l’atto finale del bando emesso dal Comune per assegnare il 10% di quanto incassato con gli oneri di urbanizzazione secondaria. Cioè quegli oneri previsti nei confronti di chiese e altri edifici religiosi che abbiano realizzato opere di urbanizzazione. La manutenzione del loggiato è considerata una priorità in quanto l’usura del tempo aveva messo a dura prova questo autentico patrimonio storico e artistico cittadino. L’intervento, che all’Arcidiocesi complessivamente è costato 144mila euro, ha riguardato anche gli affreschi sui “Miracoli di Sant’Antonio da Padova“ di Luigi Ademollo realizzati nel 1830 nel loggiato. I lavori hanno previsto operazioni di pulitura, consolidamento e protezione allo scopo di rivalutare le parti originali, come prevede il progetto commissionato a suo tempo dall’ex proposto del Duomo, monsignor Stefano D’Atri, ed elaborato dall’ingegner Italo Viti e dall’architetto Enrico Mazzei. Lo scorso 7 dicembre, dopo otto anni di stop, avevano ripreso a suonare le campane: ora, per la storica chiesa dei Frati, arriva nuova linfa.

d.m.