"Manifesteremo con le reti davanti alla sede della giunta regionale"

Vedere pecunia, mostrare cammello. Del resto, il cammello non è la nave del deserto? I pescatori sono rimasti soddisfatti dalle parole della presidente della commissione regionale ambiente, territorio e infrastrutture. Ma dopo tante delusioni attendono fatti concreti. E, nell’attesa, stanno preparando una mega manifestazione di protesta a Firenze davanti alla sede della giunta regionale a due passi da piazza Duomo.

"Tre pescatori nella commissione di vigilanza della draga vanno bene – afferma la presidente della Cittadella Alessandra Malfatti – ma da due mesi non lavoriamo per colpa della Regione e della sua Port Authority. Abbiamo ascoltato gli impegni presi da Lucia De Robertis. Attendiamo. Nel nel frattempo stiamo preparando una manifestazione per portare fuori da Viareggio i nostri problemi e la nostra protesta. Siamo in contatto con la Digos per le autorizzazioni".

A differenza di quanto fatto dai balneari col patino, non sarà possibile portare in giro un peschereccio. Ma le reti sì. Anche perché la Capitaneria di porto ha emesso la nuova ordinanza sulla navigazione alla bocca del porto: le rilevazioni di profondità mostrano uno stretto e contorto canaletto tra 4 e 3,5 metri, e tutt’intorno fondali che risalgono anche ad appena 2 metri. La sortita di Giani, sabato, forse è stata un tantinello avventata.