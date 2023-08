Maltempo a Versilia: Il ciclone “Poppea” causa disagi ma nessun danno grave

Il ciclone “Poppea“ ha sventagliato anche la Versilia, per fortuna senza conseguenze gravi. A Pietrasanta la protezione civile comunale è entrata in azione domenica con la chiusura del tratto del viale Apua tra l’Aurelia e il cancello della Versiliana. Ieri invece i volontari di Muttley’s group, Croce Verde e Salvamento Versilia hanno liberato due griglie dai detriti. Inoltre un ramo è stato messo in sicurezza in via Montebello (Strettoia), un altro rimosso dai vigili del fuoco in via Capriglia, mentre Enel ha ripristinato le linee aeree della corrente in zona Solaio-borgo Biagi. A Camaiore i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in un quadro elettrico. A Querceta un albero è caduto lungo l’Aurelia tranciando un cavo dell’illuminazione pubblica, mentre le strade della montagna seravezzina sono state invase da foglie e sassi.