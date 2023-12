Va in arresto cardiaco nella hall dell’ospedale, soccorsa e salvata

Camaiore, 1 dicembre 2023 – Paura all’ospedale Versilia, dove una donna ha avuto un grave malore nella hall della struttura sanitaria. Sembra che la donna fosse lì per una visita. A un certo punto si è sentita mancare ed è crollata a terra.

La situazione è sembrata subito molto seria. La donna era in arresto cardiaco. A intervenire sono stati alcuni anestesisti in quel momento in ospedale. E’ stato usato il defibrillatore. La donna è stata rianimata. La prontezza dei medici è stata decisiva. La signora, 78 anni, è stata quindi ricoverata.