"Malata senza telefono". Appello di una paziente

La linea telefonica sempre in tilt e la necessità di avere contatti per la malattia. E’ la storia di una signora di 67 anni che abita in via Piave e che da quarant’anni deve sottoporsi a giorni alterni alla dialisi alla Croce Verde. "Per lei i contatti sono fondamentali – evidenziano i familiari – eppure vive da sola col telefono fisso che è sempre guasto a causa di problemi alla linea Telecom. Ha un cellulare ma ormai è ipovedente e ha difficoltà ad utilizzarlo; ha anche un apparecchio salvavita appeso al collo ma è collegato alla linea fissa e quindi diventa impossibile per lei attivarlo in casi di emergenza. Abbiamo segnalato più volte alla Telecom la problematica per una persona che si trova isolata e anche con una patologia importante da sostenere, eppure il guasto si ripete e ormai è una decina di giorni che il telefono è nuovamente in tilt. La beffa è che poi la bolletta per quel servizio inesistente viene regolarmente pagata".