Forte dei Marmi (Lucca), 17 luglio 2021 - Dopo la Costiera Amalfitana, Portofino e le Cinque Terre non poteva mancare l'approdo a Forte dei Marmi: Magic Johson, ex stella del basket a livello planetario, volto e anima dei Los Angeles Lakers, è in Versilia nell'ambito della sua consueta crociera privata in yacht nei mari italiani.

Magic ha postato sui suoi profili social una foto per le strade di Forte dei Marmi. Con lui la moglie Cookie e anche il figlio Ej: proprio in Versilia la famiglia si è riunita. Ej ha raggiunto i genitori in Toscana per trascorrere del tempo con loro. Ventinove anni e già una importante carriera nelle tv americane, Ej è un volto conosciuto nel mondo della televisione a stelle e strisce.

Non ha seguito le orme del padre negli sport ma ha intrapreso appunto una carriera nello spettacolo. Commentatore di moda, ha partecipato ad alcune docu-fiction americane come "Rich kids of Beverly Hills" alcuni anni fa.

Il viaggio estivo in Europa è ormai un classico per Magic Johnson e la sua famiglia, ormai quasi di casa anche in Versilia.