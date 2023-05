Magazziniere autista Apprendista lucidatore

MAGAZZINIEREAUTISTA

Ingrosso di frutta e verdura Versilfrutta a Lido di Camaiore cerca per preparazione ordini e consegne a domicilio. Esperienza, diploma, Haccp, sicurezza sul lavoro e conoscenza base della lingua inglese. Dal 0106 al 3009. Orario 6-12, 6 giorni su 7. Cv a [email protected] o 058490046.

BADANTE CONVIVENTE

Privati a Forte dei Marmi cerca in famiglia con mansioni di cura e igiene per anziana di 77 anni non totalmente autosufficiente, di corporatura esile ma non allettata, non in grado di camminare da sola. Pulizie domestiche, preparazione pasti e compagnia. Esperienza di almeno due anni, conoscenza lingua italiana, se possibile con patente altrimenti utilizzo bicicletta. Da subito. Per candidature 3475931225 o cv a [email protected]

APPRENDISTA LUCIDATORE

Pelletti e Simonetti Srl (lavorazione in marmo) di Pietrasanta cerca per lucidatura marmo a tornio. Automunit*. Da subito.Orario:8-1213-17.Per candidarsi:0584793345 [email protected]