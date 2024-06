Maestri dell’arte. La “Metacosa“ alla Gamc

Inaugura oggi, alle 18, la mostra d’arte contemporanea “I Pittori della Metacosa“, organizzata alla Galleria Gamc dal Comune, in collaborazione con l’Adac di Modena. Sette illustri artisti, come Giuseppe Bartolini, Giuseppe Biagi, Gianfranco Ferroni, Bernardino Luino, Sandro Luporini, Lino Mannocci e Giorgio Tonelli, esporranno le loro opere fino al 13 ottobre. L’inaugurazione promette un’esperienza imperdibile di approfondimento nella tradizione della pittura figurativa, guidata dal curatore Adriano Primo Baldi e arricchita dal saggio critico di Luca Pietro Nicoletti. Un passaggio indietro nel tempo ci porta alla Viareggio del 1983, quando a Palazzo Paolina Giuseppe Bartolini, Gianfranco Ferroni, Bernardino Luino, Sandro Luporini, Lino Mannocci e Giorgio Tonelli tennero una delle loro prime mostre. Oggi, dopo quarant’anni e un lungo percorso, di gruppo e individuale, ritornano insieme a Viareggio. Le opere esposte attraversano il tempo, rappresentando l’interopercorso della loro attività, dal 1979 fino ad oggi. Ogni pittore di questo gruppo ha la propria luce; la qualità e la sostanza della luce essendo diversa in ognuno di loro. Ma la coincidenza di poetica non comporta coincidenza di stile o di poesia. Il fascino e la verità della mostra sta proprio in questo: nell’unire intorno a una comune idea, e quasi filosofia, della pittura, artisti molto diversi.

Alla mostra “I Pittori della Metacosa“ è dedicato un voluminoso catalogo di 230 pagine con 110

riproduzioni a colori edito da Edizioni Pendragon.