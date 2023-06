Maestra muore a soli 53 anni. Addio a Maria ‘Susi’ Bertozzi. Strazio alle elementari del Pollino

Pietrasanta, 8 giugno 2023 – Un attaccamento alla vita incredibile, anche quando ha saputo che per lei purtroppo non c’erano più speranze, un sorriso generoso e contagioso, un esempio sia per le centinaia di alunni che da lei hanno appreso tantissimo sia per i suoi colleghi, straziati dalla bruttissima notizia arrivata ieri.

Maria Bertozzi, amatissima maestra che tutti chiamavano Susi, si è spenta a soli 53 anni martedì notte nella sua casa di Regnalla, dov’era tornata da alcuni giorni quando le sue condizioni sono progressivamente peggiorate.

Persona riservata ma come detto piena di vita, aveva ottenuto due lauree e un master e fino all’ultimo ha divorato libri vista la sua passione per lo studio e la lettura.

Da un paio d’anni lottava contro un brutto male, lo stesso che le aveva già portato via alcuni parenti. Nonostante tutto non si è mai lamentata e ha continuato a sognare progetti futuri, alleviando con il suo stupendo carattere coloro che le sono stati accanto ogni secondo, in primis il marito Riccardo Baldini, il figlio Alessandro e il fratello Rodolfo. Fino al mondo scolastico che di lei ha tanto apprezzato le qualità umane e professionali.

Prima le scuole di Camaiore ma soprattutto, negli ultimi 15 anni, le elementari “Alessio Ricci“ al Pollino. Era anche membro del consiglio d’istituto del comprensivo Pietrasanta 2: il presidente Nicola Lari e gli altri componenti esprimono "profondo cordoglio e vicinanza" alla famiglia.

Per l’ultimo saluto alla maestra Susi non ci sarà nessun funerale: la salma resterà esposta fino alle 19 di oggi a “La Piramide“, accanto al pronto soccorso dell’ospedale “Versilia“.

