Lutto cittadino per Federico. Sarà proclamato ai funerali. Un’intera comunità in lacrime

Un giorno di lutto cittadino come messaggio di vicinanza da parte di una comunità intera ai familiari di Federico Nappi. Il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti ha deciso di proclamarlo il giorno in cui si terranno i funerali del 32enne, socio della ditta “Miglior Verde“, morto lunedì dopo essere rimasto schiacciato sotto il trattore in un incidente in via della Rocca. La tragedia, amplificata dal fatto che la compagna di Federico, Francesca Lazzeri, è al quinto mese di gravidanza, anche ieri purtroppo era l’argomento del giorno. Anzi, lo sgomento del giorno. Le persone che lunedì alle 13,30 erano in piazza Duomo e hanno sentito le urla disperate del giovane dopo che il trattore si è ribaltato mentre scendeva a valle non fanno che ripensare a quei drammatici momenti. Come se la voce di Federico che implorava aiuto risuonasse ancora nella testa di chi non dimenticherà mai quella scena da nodo in gola.

Le cause dell’incidente, avvenuto dopo che Federico e altri due colleghi della ditta avevano svolto lavori di manutenzione del verde alla Rocca di Sala per conto del Comune, sono ancora oggetto di indagine da parte della polizia municipale e della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo il pm Salvatore Giannino ha disposto che sia individuato il medico legale a cui affidare l’esame esterno sulla salma di Nappi (essendo le cause evidenti non dovrebbe essere fatta l’autopsia), oltre al sequestro del trattore per verificare eventuali anomalie. Solo allora la salma potrà essere rilasciata ai familiari di Federico, i quali anche ieri hanno ricevuto tante manifestazioni di affetto e cordoglio. Dai genitori alla sorella Olga, fino alla compagna Francesca Lazzeri, che tra pochi mesi darà alla luce una bimba a cui un destino maledetto negherà l’abbraccio del padre. Tutti le stanno facendo forza e la sostengono in questi momenti terribili. E tanti hanno deciso di fermarsi in segno di lutto. Il bagno “Biancamano“ di Tonfano, dove Federico aveva fatto il bagnino per anni, ha messo le bandiere a mezz’asta. La ditta “Miglior Verde“ ieri era chiusa, il torneo delle contrade di Querceta lunedì sera non si è svolto e ieri sera il Dap festival di Pietrasanta ha osservato un minuto di silenzio. Inoltre il sindaco Giovannetti ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali e si è raccomandato con chiunque organizzi spettacoli in città di tenere un tono il più sobrio possibile, valutandone dove possibile la sospensione o il rinvio.

Tutto questo mentre si perde il conto dei messaggi dedicati a Federico e il vuoto che la sua scomparsa ha lasciato. Come quello di Michela Bertolozzi, presidente dell’associazione “Nati Liberi“, che gestisce il rifugio per cani alla Saponiera. "Ci siamo svegliati con un grande dolore – scrive – per la tragedia che ha ingiustamente strappato da questo mondo quell’anima bella che era Federico. Mi chiamò dopo aver letto il post in cui chiedevo aiuto per il fango che aveva sommerso il rifugio. Mi disse ’Stai tranquilla, ci pensiamo noi’. Un paio di giorni dopo ci trovammo al rifugio sotto la pioggia, ma alla vista del suo sorriso radioso e quello dei suoi colleghi fu come se all’improvviso fosse uscito il sole. Sistemarono e spalarono la ghiaia nelle parti messe peggio del rifugio. Federico volle sapere il nome dei cani, passò di fronte alle gabbie e li accarezzó tutti. Poi decidemmo di incaricare la sua ditta per sistemare le tettoie distrutte dalle tempeste, lui fece un sopralluogo ma non riuscì mai a iniziare a causa del maltempo. Ciao Federico, ti ringraziamo per quella gentilezza che renderà il tuo sorriso eterno nei nostri cuori. Un grande abbraccio a Francesca e alla creatura che porta in grembo ".