Lutto Addio a Luigi Guglielmi “Re“ dei souvenir di via Mazzini

Il commercio del centro storico ha perso uno dei suoi personaggi più caratteristici, se non altro per aver gestito per 26 anni l’unico negozio di souvenir cittadino. È stato un brutto male, scoperto pochi mesi fa, a spegnere il sorriso e la vulcanica verve di Luigi Guglielmi, 80 anni, noto per aver affiancato la compagna Maria nella gestione di “Realtà & Fantasie“, in via Mazzini, bottega che era nata sulle ceneri dell’edicola dell’ex assessore Pietro Lazzerini e che chiuse i battenti nel novembre 2020 per motivi anagrafici e gli strascichi sul commercio creati prima dalle vendite on line e poi dall’emergenza Covid. I funerali, a cura della Croce Verde di Pietrasanta, si terranno domani con partenza alle 15.15 dalla cappellina dietro il Sant’Agostino e la messa alle 15.30 in Duomo.

d.m.