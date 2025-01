L’uso consapevole dell’acqua potabile. Videoconcorso per studenti delle superiori

L’Autorità Idrica Toscana allunga i tempi per l’iscrizione al contest video per le scuole superiori della Toscana. Si tratta del primo video concorso regionale per gli studenti e le studentesse degli Istituti Superiori della Toscana. I video potranno essere prodotti direttamente con gli smartphone.

"Insieme all’Ufficio Scolastico Regionale – dicono i vertici dell’azienda – vogliamo sensibilizzare ragazze e ragazzi all’uso consapevole dell’acqua, proprio in un momento critico per il nostro pianeta. Il cambiamento climatico in corso pone una questione fondamentale agli esseri umani e con loro alla flora e alla fauna: l’approvvigionamento idrico".

L’acqua è un bene vitale, di cui non si può fare a meno. L’acqua è la fonte della vita sulla Terra e la riduzione della parte potabile di questa fondamentale risorsa è Il problema del futuro della vita per tutti.

"Per questo – aggiungono – vorremmo avere il punto di vista delle giovani generazioni sul tema della risorsa idrica e sul suo utilizzo sostenibile. Per questi motivi AIT chiede alle classi dei vari Istituti scolastico toscani di partecipare a questo concorso video, regolato dal bando che si trova al link qui sotto https://www.autoritaidrica.toscana.it/it/page/140561

La scadenza per iscriversi al concorso è stata procrastinata al 1° febbraio 2025. Si chiede di inviare una e-mail a [email protected] con l’intenzione a partecipare, indicando istituto, classe, nominativo docente.