L’uragano Canini in Versiliana. Sul palco la comicità del quotidiano

Un uragano di comicità e simpatia, un talento fresco e travolgente, Jonathan Canini che, nato in provincia di Pontendera, e a trent’anni non ancora compiuti, con i suoi video esilaranti, ha spopolato sui social con oltre 600mila seguaci e 2milioni di visualizzazioni. Un artista, che con i suoi personaggi come Pamela di San Miniato, il Fattone, Maicoll, Fulvio, la Simona, l’Anticiclone africano ha conquistato il pubblico, e che dal diploma alla Scuola Nazionale di Cinema Indipendente di Firenze fino alle tante esperienze in cortometraggi e progetti legati al mondo dello spettacolo collezionate a partire già dai suoi 17 anni è salito sui palchi, capace di reggere da solo il palco e di riempire i teatri. E che, stasera, dopo il successo della scorsa edizione, tornerà, alle 21.30, al Festival La Versiliana, con lo spettacolo Vado a vivere con me, con la regia di Walter Santillo, di cui, Canini, è autore e inteprete e che, attraverso monologhi esilaranti, gag e battute contagiose, racconterà le disavventure del lasciare il nido ed andare a vivere da soli, il tutto ovviamente con la presenza dei suoi personaggi che lo accompagnano ovunque.

E se nel verde della Versiliana la serata sarà dedicata alla risata, spostandosi all’interno, nel Giardino Barsanti del Chiostro di sant’Agostino, proseguirà la sezione di “Versiliana Contemporary Theatre“, dedicato allo spettacolo contemporaneo, e di cui, stasera, sarà protagonista la danza contemporanea. Alle 22, in prima nazionale, andrà in scena Humanity, il nuovo lavoro di Versiliadanza, la compagnia diretta da Angela Torriani Evangelisti.

Le coreografie di Leonardo Diana interpretate dallo stesso, insieme a Luca Tomao e Valentina Sechi daranno vita a tre quadri, in cui è strutturato lo spettacolo. Nel primo gli interpreti si formano nella propria struttura di esseri umani, evidenziando quelle che sono le caratteristiche organico/morfologiche dei propri corpi in una sorta di creazione della vita. Nel secondo quadro gli schemi mentali sono il principale motore delle azioni che si susseguono e si ripetono alla ricerca di un’ossessionante precisione. Nel terzo quadro un corpo rimane vittima dei propri schemi mentali, si snoda e si contorce come un meccanismo difettoso, infine cambia per rinascere in una nuova dimensione.

I biglietti sono in vendita su Ticketone, alla biglietteria del Festival La Versiliana a Marina di Pietrasanta, aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, e, per lo spettacolo nel Giardino Barsanti, saranno in vendita anche nel Chiostro di Sant’Agostino stasera a partire dalle ore 20.30.