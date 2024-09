Lupi a Marzocchino. Nessun allarmismo. Proseguono i controlli

L’assessore all’ambiente Michele Silicani (nella foto) sta prestando grande attenzione alla presenza di lupi sul territorio dopo la recente segnalazione a Marzocchino. L’avvistamento di elementi di questa specie non è certo una novità in Versilia in particolare nelle aree montane e collinari, la novità è il fatto che da qualche tempo si stiano spingendo più a valle come è accaduto a la scorsa notte con l’avvistamento a Marzocchino quando qualche elemento si è distaccato dal branco spingendosi a valle alla ricerca di cibo. Michele Silicani spiega: "Stiamo monitorando quanto sta accadendo, gli avvistamenti avvengono anche in altre zone della Toscana. Non è un’emergenza, ma non bisogna abbassare la guardia. Quindi sono necessarie delle precauzioni: conferire gli scarti alimentari nel rispetto delle procedure Ersu; prudenza e attenzione agli animali domestici di taglia più piccola. Il consiglio è nelle ore notturne di tenerli in casa o in luoghi protetti".

Inoltre l’assessore lancia anche un appello che riguarda le segnalazioni in caso di eventuali avvistamenti avvisare carabinieri, polizia municipale e il Comune. "Nessun allarmismo, ma è necessaria attezione e collaborazione per proseguire il monitoraggio per comprendere meglio i comportamenti in questi contesti ambientali e tracciare gli spostamenti per contenere e scongiurare la presenza".