L’Unitré termina l’anno con un ricco programma

Prosegue il programma del ciclo di conferenze programmate dall’Unitre Viareggio-Versilia per l’anno accademico 2024-2025 a dicmebre. La prossima è domani quando nella sala della Croce Verde alle 16 Massimo Minerva affronterà un tema di rilevanza sociale “ L’importanza dei nonni“; martedì 10 dicembre ospite monsignor Giovanni Scarabelli con “ Le origini del Cristianesimo“; giovedì 12 dicembre è la volta di Giovanni Ori “Unione Europea-Storia di un’idea non realizzata“; martedì 17 dicembre Antonio Tomei con “Gente di mare“. Ultimo appuntamento giovedì 19 quando il presidente dell’Unitre Paolo Fornaciari (foto) farà il ricordo di “Francesco Bergamini e il Centro documentario storico per la storia di Viareggio“.