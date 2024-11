Luminarie...col doppio incanto. Babbo Natale e banda in centro

Tutto pronto per l’Incanto del Natale a Pietrasanta, con l’attesissima accensione delle luminarie che, quest’anno, si farà letteralmente “in due”. Si comincia domani nel cuore del centro storico: in piazza Duomo il conto alla rovescia partirà alle 16,30 scandito dalla musica dal vivo della band “Quelli del lunedì”, mentre Babbo Natale e le Elfe della biblioteca distribuiranno ai bambini carta e matita per scrivere insieme la letterina da spedire al Polo Nord. Alle 17,30 il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore a eventi e manifestazioni, Francesca Bresciani, con la “supervisione” di Babbo Natale in persona, premeranno il grande interruttore rosso che accenderà abeti, tunnel di luci e installazioni luminose su tutto il territorio cittadino, dal cuore del centro storico alle colline e fino alla Marina. Proprio in centro storico, tra le novità di quest’anno, il “Bosco incantato” accoglierà grandi e piccini nel Giardino Barsanti, all’intero del Complesso di Sant’Agostino: per questa foresta magica, ideata dall’ufficio cultura e turismo e realizzata dal consigliere Giacomo Vannucci con il supporto degli artigiani Adamo Pierotti e Paolo Bazzichi, l’inaugurazione è fissata alle 18.

Per il “secondo atto” dell’Incanto del Natale 2024 appuntamento sabato dalle 17, in piazza Perich a Strettoia: qui sarà acceso l’albero composto da oltre 3000 “mattonelle” lavorate all’uncinetto dalle donne della frazione e dei paesi vicini, alto circa 6 metri per quasi 2 e mezzo di diametro, con la riproduzione della Natività posta al suo fianco. L’iniziativa è promossa dalla Pro Strettoia "e coniuga perfettamente lo spirito del Natale, fatto di condivisione, familiarità e tradizione all’abilità e creatività artigiane, che sono un tratto identitario di Pietrasanta – sottolinea il sindaco – non potevamo che sposare immediatamente la proposta della Pro Strettoia e farne un evento nell’evento". Con l’accensione di sabato si completerà il circuito delle luminarie che da piazza Duomo, con l’imponente punta di abete bianco alta 14 metri affiancata dal trenino scintillante “uso foto”, toccherà le piazze Giordano Bruno, Carducci, Crispi, Statuto e Matteotti; ancora la zona di Porta a Lucca, piazza D’Annunzio a Fiumetto e il cuore di Tonfano, dove svetteranno un albero a ghirlanda di 11 metri, stelle giganti, pacchi regalo, archi e sfere natalizie. Nei punti di maggiore passaggio di ogni frazione, inoltre, sono stati collocati abeti di luci. Le luminarie resteranno accese fino al 6 gennaio accompagnate da un ricco calendario di iniziative.