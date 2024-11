L’ultimo saluto a Frusteri. Storica funzionaria del Palazzo Comunale

Per l’ultima volta, ieri, nella chiesa della Resurrezione al Varignano, la città ha salutato Antonella Frusteri. Scomparsa a 68 anni, vissuti intensamente. Vissuti per la sua famiglia, suo figlio e le gemelle, e per un lavoro che ha amato fino al giorno della pensione. Frusteri è stata infatti uno dei pilastri del Comune di Viareggio, per anni funzionaria dell’ufficio casa, e impegnata sociale. Cultrice delle tradizioni popolari, era anche appassionata di teatro, che ha coltivato come presidente e attrice della compagnia teatrale della Darsena e non solo. "Una bella persona – la ricorda Mario Bindi, che con lei ha condiviso il palco – ricca di idee, amante di Viareggio e rispettosa di tutti".