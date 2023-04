Lullaby: sul mercato il nuovo disco di Gheri

E’ uscito il nuovo disco di

Gheri, nome d’arte di Gabriele Cancogni, (nella foto) cantautore versiliese che vanta collaborazioni importanti come quella con Zucchero, che si intitola Lullaby. E’ disponibile in CD in tutti i negozi della catena Feltrinelli e su Amazon.

Pubblicato su Sphere Music International e distribuito da Halidon Srl: Lullaby è un album di ballate folk rock dai sapori del Midwest americano è come un tramonto di un film di John Ford dove scorrono parole che creano immagini a tratti intime e ruvide, nelle polverose note degli arrangiamenti, con rimandi di Artisti come: Willie Nelson, Merle Haggard, Calvin Russel. La produzione è di primissimo livello, il suono curato, potente e profondo.