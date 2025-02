Luigi Nicolini. Premiato a Roma per il talento

VIAREGGIOIl maestro Luigi Nicolini (nella foto) ha ricevuto il premio Giubileo degli Artisti 2025 riconoscimento assegnato dall’Unione Cattolica Artisti Italiani alla composizione pianistica Meditazione. La cerimonia è stata a Roma al Palazzo del Vicariato. Il premio è stato consegnato dal presidente nazionale UCAI, Maurizio Zerini. Il Giubileo degli Artisti celebra il talento e il contributo di figure di spicco nel panorama artistico valorizzando la musica e la creatività come strumenti di espressione e condivisione. Pianista, compositore e autore, Luigi Nicolini vive in città nella zona stazione ha costruito un percorso artistico di successo Diplomato in pianoforte e composizione ha perfezionato gli studi a Parigi e si è esibito nei più importanti centri europei da solista e con orchestra. Ha partecipato come pianista e compositore alle edizioni 2004/2005 e 2008/2009 del programma di RaiUno Domenica In. La produzione musicale spazia dalla musica melodica a quella sacra, sinfonica e operistica. Tra le opere più significative, La zingara guerriera, pubblicata da Ricordi e Il dubbio, opera lirica in un atto. Nicolini è autore di saggi, romanzi e racconti, tra cui il manuale di strumentazione I Colori dell’Orchestra e il saggio Antonio Puccini: una vita all’ombra. Lo scorso anno ha presentato il progetto Visioni - Viaggio nella musica da film in tre eventi speciali, tra cui l’ottava edizione di TEDxRoma nella Sala Santa Cecilia e Pianocity. Il premio Giubileo degli Artisti conferma il valore della sua ricerca musicale e il contributo che continua a offrire al mondo dell’arte e della cultura.m.n.