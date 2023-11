Luci di Natale dal 2 dicembre. Accensione con la banda e via alla pista col ghiaccio

Quasi completate le fasi di montaggio della maxi luminaria natalizia. L’inaugurazione ufficiale del Natale al Forte 2023 si terrà sabato 2 dicembre: alle 17 taglio del nastro al Regno di Babbo Natale al Fortino e ai mercatini di Natale, a seguire corteo con la banda cittadina La Marina fino alla Pinetina Tarabella dove verrà inaugurata la pista coperta di pattinaggio e alle 18 nella piazza del Pontile accensione dell’albero insieme al Comune Abetone Cutigliano. Al termine ci sarà un brindisi organizzato dall’Unione Proprietari Bagni insieme alla Compagnia della Vela. "Siamo pronti ad accogliere il periodo natalizio – afferma Graziella Polacci, assessore alla cultura e turismo –che costituisce per Forte dei Marmi una piccola stagione turistica, in cui offrire sia alla comunità che ai turisti, un pacchetto di eventi e manifestazioni di qualità. Anche per questa edizione, siamo certi di poter realizzare un programma che soddisfi le aspettative dei grandi, ma soprattutto dei più piccoli". L’illuminazione che sarà attiva dal 2 dicembre fino all’8 gennaio sarà curata come sempre dal Centro Commerciale Naturale con il contributo dei commercianti, e quella dell’albero al Pontile, ancora una volta donato dal Comune Abetone Cutigliano, con il contributo dell’Unione Proprietari Bagni. "I bambini restano per noi i principali protagonisti del Natale al Forte – ricorda Graziella Polacci - e a loro è dedicato tutto lo spazio del Fortino, ad ingresso gratuito, dove verrà creato il Regno di Babbo Natale, allestito in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli. All’interno del Fortino si potrà incontrare Babbo Natale, lasciare la letterina e partecipare gratuitamente su prenotazione, ad animazioni e laboratori a temi natalizi, curati dalla Open Service. Novità di quest’anno uno spazio completamente dedicato al mondo della Lego e a giochi interattivi". All’interno del cartellone del Natale al Forte 2023 non mancheranno i famosi mercatini in piazza Garibaldi, a cura dell’associazione Forte Forte tutto l’anno, animati anche da piccoli concerti musicali. Dal 1 al 26 dicembre, dalle 10 alle 19.30 sarà possibile trovare tante idee per addobbare e arredare la casa, ma anche giochi per bambini, bijoux natalizi e molti articoli artigianali. Torna infine la pista di pattinaggio, che quest’anno sarà coperta, allestita nella Pinetina Tarabella. Dal 2 dicembre al 21 gennaio si potrà pattinare ogni giorno con orario pomeridiano nei giorni feriali, nei festivi e, nel periodo natalizio dal 22 al 6 gennaio, la mattina, il pomeriggio e la sera fino alle 23.