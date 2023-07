Lotta alle zanzare Stand informativo

Nuovo appuntamento di sensibilizzazione alla cittadinanza per la lotta alle zanzare, in programma domattina (10 luglio) in piazza Carducci.

Approfittando del mercato settimanale, così come accaduto sabato scorso a Querceta, il biologo David Puccioni fornità ai cittadini informazioni utili su come difendersi dalle zanzare. L’iniziativa rientra nella campagna avviata dal Comune per arginare questo fastidioso fenomeno, lavorando sulle misure di contenimento previste dall’Usl: la ditta incaricata, la Synema sas, fornirà per tutta l’estate al Comune i risultati del monitoraggio condotto attraverso l’installazione di ovitrappole.