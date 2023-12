L’Orchestra Scarlatti e le sinfonie immortali

Mozart, Verdi, Rossini, Donizetti nel programma del concerto di questo pomeriggio (alle 18) nell’Auditorium Enrico Caruso, al Gran Teatro di Torre del Lago, con protagonisti l’Orchestra Domenico Scarlatti, diretta dal maestro Roberto Fiore, e la solista Alice Michahelels.

Un concerto, promosso dall’Associazione Armonie in Villa, durante il quale sarà possibile ascoltare pagine di grande musica, dal concerto per pianoforte e orchestra K. 466 in re minore di Mozart al Second Waltz dalla Jazz Suite di D. Shostakovich, al Valzer di Verdi, a Rossini sinfonia dal Barbiere di Siviglia, Donizetti sinfonia del Don Pasquale; L’Orchestra Domenico Scarlatti, creata dall’associazione Armonie in Villa, è composta da professori d’orchestra selezionati, capaci di eseguire un ampio repertorio che va dal barocco al contemporaneo. L’orchestra, senza un direttore musicale fisso, si avvale di direttori ospiti per garantire flessibilità e diversità sonora. Il loro repertorio include una vasta gamma di autori, stili ed epoche, rivolgendosi a un pubblico ampio e vario. Alice Michahelles, discendente da una famiglia cosmopolita di artisti e letterati, è nata a Firenze dove ha studiato pianoforte e musica da camera presso il conservatorio Cherubini. Decisivi sono poi stati gli anni di formazione con il Maestro Konstantin Bogino presso i corsi di perfezionamento a Portogruaro. Ad integrare il percorso musicale pianistico e stato lo studio della composizione presso la Musikhochschule a Vienna. Ha suonato da solista e in formazioni cameristiche in Europa , Regno Unito, Stati Uniti, Chile e Medio Oriente.

L’ingresso è libro.