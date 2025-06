L’opposizione bacchetta la giunta: "Le nostre idee sempre ignorate"

"La maggioranza ignora le nostre mozioni". Lega e ’Per Massarosa’ tornano a stigmatizzare una pratica evidenziata in consiglio comunale. "Abbiamo firmato una mozione sulla destinazione vincolata dei proventi della tassa di soggiorno al settore turistico di Massarosa – spiegano –; l’amministrazione ha dichiarato di condividerne nella sostanza il contenuto, in parte sostenendo di porre già in essere quanto abbiamo proposto e impegnandosi ’a parole’ a mettere in atto quanto previsto".

"Peccato che attualmente non vi sia alcun atto che rendiconti come vengono spesi i soldi sulla tassa di soggiorno – sottolineano i consiglieri Morelli, Cima, Bertolaccini e Lucchesi –; l’ amministrazione Barsotti in consiglio ci ha invitato a ritirare la mozione. Siamo dispiaciuti e rammaricati, dovendo constatare che l’amministrazione esprime i suoi impegni tramite promesse velate e puntualmente non mantenute. Siamo alla commedia dell’assurdo: l’amministrazione, anche quando è sostanzialmente d’accordo sul merito, deve comunque esprimere un diniego alle proposte della minoranza. Stiamo parlando della stessa amministrazione che spesso esorta i membri dell’opposizione ad avanzare proposte. Ma quali proposte possiamo avanzare se questo è il modus operandi. In fondo, ciò che chiedevamo erano trasparenza e chiarezza, nel rendicontare le entrate derivanti dalla tassa di soggiorno e la loro specifica destinazione – concludono i consiglieri d’opposizione –; gestire in modo trasparente, efficace e partecipato l’imposta di soggiorno, nel pieno rispetto del vincolo di scopo previsto dalla legge".