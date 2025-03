L’omaggio al dottor . Bertellotti

Da fine febbraio il dottor Maurizio Bertellotti ha terminato il servizio di medico di famiglia. Originario di Stazzema capoluogo, e di Terrinca da parte di madre, la signora Giuliana Paiotti, il dottore ha continuato a vivere il territorio non solo per professione ma anche per passione artistica. A Stazzema, dove ha casa, ha tenuto vivo il ricordo di Filadelfo e Nerina Simi recuperando e restaurando lo studio dei Simi, trasformandola in una Casa Museo. Negli anni ha anche realizzato varie mostre sui due pittori e collaborato alla conoscenza delle loro opere. Così, domenica alle 16, al palazzo della Cultura di Cardoso, l’amministrazione comunale di renderà omaggio alla carriera del dottor Bertellotti e anche al suo impegno come uomo di cultura. Interverranno il sindaco Maurizio Verona, il direttore della zona distretto Asl Versilia Alessandro Campani, il dottor Daniele Spina e Lodovico Gierut.

"Rendiamo omaggio al dottor Bertellotti – dice l’assessore Anna Guidi – sia come medico, perché per 40 anni ha avuto cura della salute degli stazzemesi, sia come uomo di cultura con una grande passione per l’arte. Dobbiamo a lui e ad Alba Tiberto Beluffi la valorizzazione del patrimonio artistico di Filadelfo e Nerina Simi. Gli siamo anche riconoscenti per il recupero dello Studio Simi e il riordino dell’Archivio dei disegni, progetti realizzati con il socio Moreno Gherardi. Adesso che ha più tempo confido di poter contare sulla sua collaborazione per realizzare eventi di qualità e prestigio". Serena Vincenti, già assessore alla cultura nelle precedenti amministrazioni, ricorda che "il dottor Bertellotti non si è mai tirato indietro ogni qualvolta bisognava parlare di arte e dei Simi. E collaborò anche alla realizzazione della mostra degli allievi dei Simi e del Cenacolo di Stazzema".