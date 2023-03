L’oblio della cucina tradizionale Le mode e la Tv uccidono i gusti E pure una risorsa dell’economia

di Beppe Nelli In principio furono coltellacci e muscoli ripieni. Le cozze le facevano e le fanno anche alla Spezia, ma la maniera viareggina era ed è insuperabile. Lo è ancora? In questi tempi di barbarie televisiva, col piccolo schermo che non trasmette sapori e odori e quindi premia solo le architetture minimal-barocche di piatti montati come insalate, non solo in città e in Versilia ma in tutta Italia c’è il rischio che vada smarrita un’intera cultura gastronomica, costruita dalla fame di una generazione dopo l’altra. Ogni volta che muore una nonna, quando un vecchio cuoco va in pensione, si perde un’enciclopedia dei fornelli. I nuovi cuochi guardano i ristoranti stellati, le trasmissioni come "Masterchef", ed è vano sperare che una sigla mezza inglese e mezza francese tramandi la tradizione. I cuochi creativi spesso non sanno realizzare un ragù o una trabaccolara. La Versilia conta circa 800 pubblici esercizi che in vario modo fanno somministrazione. Dopo il Covid è ripreso l’assalto ai ristoranti. E Viareggio e dintorni sono per questo una delle poche zone turistiche vantano 52 weekend di alta stagione all’anno. La ristorazione è una risorsa turistica forte quanto il balneare, ma funziona in ogni stagione. I Comuni però non la...