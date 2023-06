Lo storico Bristol tornerà a brillare Pronto nel 2025 con un livello in più

L’hotel Bristol si rimette a nuovo con un maxi investimento da 10 milioni di euro. I lavori sono partiti da poco e, in questa fase, si concentrano sullo smaltimento degli vecchi arredi; dopodiché, si passerà alla demolizioni degli interni. Ma questo è solo il primo set di un progetto ambizioso che porta la firma dell’ingegner Ignazio Bulgarella, per la parte strutturale, e dell’architetto Giuseppe Cosentino (nella foto in alto) per la sfera architettonica. Gli obiettivi sono molteplici: aumento della capacità ricettiva dell’immobile, consolidamento strutturale delle parti esistenti, riorganizzazione della distribuzione interna e rifacimento dell’impiantistica.

Per aumentare la capacità ricettiva dell’immobile, è prevista la realizzazione di una sopraelevazione del nucleo originario, secondo quanto normato dall’attuale regolamento urbanistico oltre alla demolizione di una parte del fabbricato aggiunta negli anni Sessanta e il ripristino strutturale di parte dell’immobile. Il volume del corpo di fabbrica demolito sarà aggiunto al corpo di fabbrica principale attraverso la realizzazione di una struttura in acciaio. La parte sopraelevata è stata pensata come coronamento dell’edificio esistente: per questo, sono state previste delle finestre allineate a quelle già presenti. La struttura sarà in muratura portante con i necessari accorgimenti per favorire il risparmio energetico. Le finiture esterne saranno semplificate per evitare l’effetto di un falso storico.

I lavori si concluderanno nei primi mesi del 2025 per garantire l’operatività del Bristol in tempo per la stagione estiva. A operazioni ultimate, l’hotel avrà 61 camere, oltre ai servizi necessari per lo svolgimento dell’attività, e dunque il ristorante, la sala per le colazioni, la cucina e i servizi. Al piano terra, troveranno spazio la reception con gli spazi comuni, la sala per la colazione con una zona per la preparazione e gli spogliatoi, alcune camere e una piccola attività commerciale. Le camere restanti si troveranno tra primo, secondo e terzo piano, e saranno di diversa tipologia: singola, doppia e junior suite. Al piano copertura, infine, è prevista la realizzazione di una struttura leggera in acciaio che ospiterà il ristorante della struttura, la cucina a servizio e una piscina a sfioro con una splendida vista mare. A completamento dei lavori, è previsto il rifacimento di tutti gli impianti e tutte le camere saranno dotate di un sistema di controllo accessi e della domotica.

"Siamo partiti con la riqualificazione iniziando a svuotare il Bristol dei vecchi arredi – racconta l’architetto Cosentino –; si tratta di un’operazione necessaria, dal momento che ci siamo trovati di fronte l’arredamento di 50 anni fa, in alcuni casi fatiscente. A seguire, avvieremo le demolizioni. Nel corso dell’estate è previsto uno stop dei lavori, in ottemperanza alle normative del Comune. A settembre, poi, partiremo con gli interventi di riqualificazione vera è propria. I lavori dureranno poco meno di due anni: l’obiettivo è chiudere il cantiere in tempo per la stagione 2025".

