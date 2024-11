Lo shopping natalizio. Il centro si veste a festa con luci e tappeti rossi

Un Natale ricco di feste ed eventi in tutto il territorio comunale. Abeti, luci e tappeto rosso oltre al presepe da parte del Comune, ma adesso anche i commercianti cominciano a render note le occasioni ideate e finanziate per arricchire il cilindro colorato delle festività. Nel capoluogo infatti il Centro commerciale naturale parte domani, con l’animazione tra trampolieri, giochi per bambini e necci con la ricotta: del resto, si sa, sono i bimbi i protagonisti indiscussi del Natale. Il 7 e l’8 dicembre, una due giorni intera di eventi: il cantante Aleandro Baldi sarà ospite dell’Open Natale della scuola di Camaiore in piazza XXIX Maggio con iniziative di ogni genere e l’indomani sarà la volta dei divertenti Cosplay Disney e Star Wars, fiera e corteo di personaggi fantastici.

Il Rione Montebello coadiuverà poi i negozianti nel presepe vivente in tutto il centro storico il 14 dicembre con una caccia al tesoro dalle 15 dei ragazzini del Cecco Rivolta e il 15 ci saà’ ancora il presepe vivente e la sera il dj Paci e il Kamaponce in piazza San Bernardino per i più grandi. Per il 21 dicembre sono previste due esibizioni del coro femminile ‘Donne Incanto’ nelle piazze principali, dirette da Karen Del Greco con motivi natalizi e non solo. Il 22 festa in piazza San Bernardino per i bimbi con lo sparaneve e tantissimi giochi. Tutti i giorni poi la Casa di Babbo Natale li accoglierà in via di Mezzo. Infine il 5 gennaio la grande chiusura con la Befana di Frati in centro che canterà e danzerà fino a sera.

Isabella Piaceri