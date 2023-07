Lo chef stellato cerca personale a Forte dei Marmi per il suo "Exit": gastronomia urbana innovativa

Un altro chef stellato apre la sua scommessa in Versilia puntando sull’innovativa gastronomia urbana. Matias Perdomo, imprenditore di origini uruguayane che ha sbancato a Milano con Contraste aperto nel 2017 (una stella Michelin), cui è seguito il debutto di due punti Exit, oggi inaugura Exit Forte dei Marmi nei fondi sul lungomare sotto l’ex Midhò. Un personaggio di primo livello nell’attuale proposta food, tanto da essere ribattezzato "il cuoco più figo che ha preso il posto di Cracco tra i gourmet milanesi". E lancia un appello per assumere figure da impiegare in sala e in cucina per la stagione: il locale infatti chiuderà a ottobre per completare il restyling per poi ripartire a Natale con l’obiettivo di rimanere aperto tutto l’anno. Exit sarà un ristorante molto ’urbano’ riproponendo il format milanese: sarà aperto dalle 18 per cocktail, cena, dopocena o spuntineria. "Sono consapevole – racconta lo chef – di avviare uno spazio in una località con grandi tradzioni dei colleghi; porterò un po’ della mia identità in modo armonico con quella del paese che mi accoglie: è un po’ questa da sempre la mia missione gastronomica. Del resto la tavola è il social più grande di condivisione e noi cerchiamo di tasportare la nostra urbanità da Milano al Forte, attraverso prodotti di pesce e cocktail che ben si sposano con il grande fermento della Versilia. La formula è di un posto informale ma con grande professionalita in cucina e la possibilità di degustare più prodotti senza un’impostazione imperativa. In un menù che cambierà con la stagione, tra i nostri must ci sono la focaccia di Recco, le acciughe di qualità, le bombette con pecorino e fichi e lasagna Exit e tanto pesce locale.