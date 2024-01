Lite sui gruppi sicurezza. Baldi: "Noi più efficaci"

"Nessuna lesa maestà: evidentemente la nostra azione è stata più efficace". Il referente del neonato gruppo “Controllo di vicinato“ di Strettoia Mirco Baldi ribatte così alla coordinatrice dei gruppi sicurezza Whatsapp (2mila iscritti) Annalisa Anitori, che ha protestato per la poca considerazione del Comune nei suoi confronti a differenza di Baldi, subito ricevuto in municipio. "Mi sorprende l’ingresso a gamba tesa di Annalisa – dice Baldi – che era candidata proprio con l’attuale sindaco. Ma mi fa anche piacere, significa che siamo stati bravi a farci portavoce di un bisogno di attenzione. Grandi numeri non significano qualità: in 7 giorni abbiamo raccolto 250 iscrizioni. Quindi abbiamo colto nel segno e non siamo un ’doppione’: non sapevo ci fosse un gruppo su Strettoia, forse tanto bene non hanno lavorato". Lapidario, invece, il sindaco Alberto Giovannetti: "La porta del mio ufficio è sempre aperta. Chi ha necessità di incontrarmi telefoni e prenda un appuntamento, come hanno fatto quelli di Strettoia".