L’Istituto Marconi sorride "Ora laboratori moderni"

VIAREGGIO

Edilizia scolastica: cantieri aperti all’Istituto Marconi per la realizzazione dei laboratori e la ristrutturazione del Colombo. Ha tirato un sospiro di sollievo Lorenzo Isoppo, dirigente dell’alberghiero e commenta: "Finalmente ce l’abbiamo fatta. Mi affaccio alla finestra della scuola e vedo, da qualche giorno, i macchinari in funzione per la costruzione dei nuovi laboratori. Non solo – aggiunge –, da ieri è stato aperto il cantiere anche nella sede Colombo dove sarà apportata una grande ristrutturazione e la creazione di aule scolastiche e laboratori informatici".

Preside è soddisfatto?

"Certo, finalmente dopo tante beghe, inghippi, riunioni e problemi vari i lavori sono partiti e addirittura in contemporanea sulle due sedi".

Quanto tempo è stimato per la conclusione dei lavori?

"Credo siano necessari 600 giorni. Insomma auspichiamo di consegnare ai ragazzi una scuola nuova nel 2025".

La Provincia aveva parlato di laboratori moderni e tecnologici...

"I laboratori sono stati pensati ad hoc e nascono dalla sinergia tra il progettista e la scuola, quindi risponderanno alle esigenze effettive degli studenti. Lo spazio è studiato bene, poi andrà anche riempito con le tecnologie necessarie. Per adesso i costi disponibili che provengono dal PNRR per l’Ente locale, servono a finanziare la costruzione delle strutture. In seguito l’impegno della Provincia sarà anche quello di reperire altri finanziamenti per far si che le strutture siano anche funzionali".

Preside, il risultato sembra essere ormai vicino, ma quanto sono costati alla scuola tutti questi anni di attesa?

"È difficile dirlo. Sicuramente sono stati anni difficili, come difficile è stato, per studenti e insegnanti, dover uscire dall’Istituto per raggiungere tre diverse sedi: Piaggia, Gusmano e il Fienile. Ci abbiamo rimesso in termini di sinergie perché eravamo lontani, c’è un grande senso di frammentazione e in tutti questi anni non abbiamo potuto presentare all’utenza una sede unica e funzionale e questo ha portato ad un numero sempre minore di iscritti".

I nuovi laboratori di cucina del Marconi, saranno moderni e avveniristici con una ‘hall’ di ingresso, corredata da una reception e da un bar di rappresentanza. Oltre la Hall, verrà realizzata la sala da pranzo di 205 metri quadri. Un corridoio dal duplice accesso rappresenterà il collegamento tra le cucine e la sala da pranzo. Le cucine sono rispettivamente di 68 e 65mq. Poi ci sarà la zona pasticceria di circa 50mq. Infine sarà realizzata una grande terrazza coperta esterna, che correda e avvolge tutti i laboratori, verso il giardino dell’ex Collegio Colombo. I materiali utilizzati sono di ultima generazione, ossia pensati per un efficientamento energetico e per una corretta manutenzione sia igienica che estetica.

Eleonora Prayer