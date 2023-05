L’interrogazione di Baldini (Lega)

E’ calendarizzata per il Consiglio Regionale di per martedì prossimo alle 15 l’interrogazione a risposta immediata protocollata dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini il 13 aprile scorso in merito al funzionamento, alle decisioni assunte ed al futuro dell’Autorità Portuale.

"Un tema quanto mai attuale ed urgente – ha sottolineato lo stesso Baldini – alla luce della complessa sentenza pronunciata proprio giovedì scorso dal Tar della Toscana in merito alle modalità giuridiche per la nomina del Segretario della stessa Autorità Portuale".

Fra le varie cose Baldini chiedeva nell’interrogazione "quale posizione assume il Governatore Giani in merito alla richiesta di soppressione dell’Autorità avanzata dalle liste civiche di maggioranza che appoggiano il sindaco".