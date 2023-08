L’InfoSea si sdoppia Lo sportello dei rifiuti aprirà a Torre del Lago

Benché il Cda di RetiAmbiente abbia votato per la revoca a Fabrizio Miracolo dell’incarico di amministratore unico di Sea Ambiante; in attesa di comunicazione ufficiali (ancora non pervenute) l’avvocato, come lui stesso ha dichiarato, continua a lavorare. E infatti annuncia per settembre l’apertura di un InfoSea anche a Torre del Lago, sull’esperienza del punto informazioni inaugurato a metà luglio in via Garibaldi, nel centro di Viareggio. Sulla frazione l’azienda sta ancora valutando diversi fondi commerciali intorno a piazza del Popolo, e la scelta alla fine ricadrà su quello economicamente più vantaggioso e meglio collocato.

I servizi saranno gli stessi offerti dello sportello di via Garibaldi, aperto dal lunedì al sabato, ogni mattina, dalle 8.30 alle 12.30. E quindi la distribuzione dei sacchetti per la differenziata, ma anche l’opportunità di prenotare il ritiro degli ingombranti (senza passare dai canali di Internet); la consegna dei nuovi calendari per la raccolta porta a porta e offrire una risposta alle più svariate richieste di informazioni: dall’attivazione del servizio di raccolta dei pannoloni all’uso del composter domestico. "L’InfoSea di via Garibaldi – spiega l’amministratore unico di Sea Ambiente – sta riscontrando un discreto successo, di cui siamo soddisfatti. Ogni giorno sono circa trenta gli utenti che si rivolgono allo sportello". Da qui la volontà di replicare l’esperienza anche a Torre del Lago, "Per essere sempre più vicini ai viareggini e ai turisti" conclude Miracolo.