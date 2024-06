L’incontro “Sotto il campanile“. Bargecchia si racconta ai cittadini

Oggi alle 17.30 nella piazza della Chiesa a Bargecchia, la frazione collinare del comune di Massarosa, prosegue il percorso “Sotto il campanile” ideato da Luciana Mei per mettere in contatto anziani e nuove generazioni. L’evento è stato organizzato dal comitato di rappresentanza locale di Bargecchia con l’Associazione Pro Loco La Collina. L’iniziativa di carattere sociale ha come obiettivo la promozione del territorio e delle sue tradizioni vede la partecipazione della scrittrice Luciana Mei, autrice della pubblicazione dalla quale nasce il percorso nelle frazioni, e degli assessori Alberta Puccetti e Fabio Zinzio. Al violino Giulia Bartalini, letture di Francesca Leonardi. Durante l’incontro ci sarà un momento particolare e di grande suggestioneo: un doppio delle magiche Campane di Tosca grazie alla partecipazione dei Campanari.

Un momento che regala magia e emozioni per una iniziativa che vuole rendere omaggio alle tradizioni del territorio e ai suoi abitanti.

M.N.