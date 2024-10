L’incontaminato luogo fiabesco di Isola Santa

Incastonata tra

le maestose vette delle Alpi Apuane, nel cuore della Garfagnana, Isola Santa è un piccolo borgo che sembra uscito da una fiaba. Nelle giornate d’autunno ad accogliere il visitatore di passaggio ci sono solo foglie dalle sfumature aranciate che scrocchiano sotto i piedi e freschi refoli di vento. Tutto intorno al surreale silenzio i boschi sembrano custodire segreti e le acque cristalline del lago su cui si riflettono contribuiscono alla magia.

Isola Santa è sicuramente un angolo incantato di Toscana, una destinazione che affascina con la sua quiete senza tempo e la sua bellezza incontaminata fotografi, pittori e chiunque desideri una pausa dal caos della vita quotidiana. Fondato nel Medioevo come piccolo hospitale, ossia un rifugio per i viandanti, pellegrini, poveri e ammalati, il borgo era abitato principalmente da contadini e boscaioli.

Con il passare dei secoli, Isola Santa ha mantenuto intatta la sua autenticità, conservando case in pietra e strade acciottolate che devono aver visto molti pellegrini nel corso dei secoli. Ancora oggi tante persone si spingono in questo villaggio anche se è praticamente disabitato perché qui sembra che il tempo si sia fermato e si respira un’aria di altri tempi che affascina qualsiasi viaggiatore. È ancora visibile la chiesa di San Jacopo oggi sconsacrata edificata nel 1608 e il campanile distaccato che è molto più recente (1899). Quello che attrae i viaggiatori a Isola Santa risiede nella sua collocazione. Il borgo si affaccia su un lago dalle acque turchesi, formatosi artificialmente negli anni Cinquanta a seguito della costruzione di una diga sul torrente Turrite Secca. Il riflesso delle montagne circostanti sulle acque calme del lago crea uno scenario idilliaco che cambia colore con il mutare delle stagioni, offrendo uno spettacolo sempre diverso.

È, inoltre, un paradiso per gli amanti della natura e delle escursioni. Diversi sentieri si snodano attorno al borgo, conducendo a panorami mozzafiato sulle Apuane e alle grotte carsiche della zona. C’è il percorso per la vetta del Monte Sumbra, quello per Vagli, per Col di Favilla e la Foce di Mosceta per proseguire poi verso il Monte Corchia e la Pania della Croce. Non lontano, la Grotta del Vento e l’Antro del Corchia sono attrazioni imperdibili per chi ama esplorare le meraviglie naturali sotterranee e della Garfagnana che si trova a pochi chilometri da noi nella stessa provincia di Lucca.