Lido Un solo weekend al mese per i mercatini della Passeggiata

I mercatini sulla Passeggiata del Lido si terranno un solo fine settimana al mese. Dal 30 giugno prossimo peraltro l’affidamento dei mercatini al Consorzio di promozione scadrà l’amministrazione comunale dovrà dare vita ad un nuovo bando. “ Abbiamo deciso - assicura l’assessore al ramo Andrea Favilla - di cambiare il progetto turistico per la passeggiata a mare mantenendo per un solo week end i mercatini artigianali che finora venivano allestiti per due fine settimana al mese. Stiamo valutando altre idee”. Il tema andrà in consiglio comunale nella seduta di domani. Si tratta di rivedere le occasioni commerciali sul territorio e il fatto della scadenza del termine di gestione concesso al Consorzio di Promozione Turistica rappresenta un momento cardine: nel contributo devoluto all’ente erano compresi anche questi mercati. Vedremo dunque cosa l’amministrazione ha in serbo per la passeggiata.