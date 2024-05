Lido Torna il luna park. Sarà sul viale Kennedy

Non appena Lido di Camaiore si sarà ripresa dalla ’sbornia’ della nuova edizione del format "La Prima Estate", una nuova attrazione arriverà ad animare l’estate rivierasca sul viale Kennedy. A luglio e agosto torna il luna park: il Comune ha deciso di concedere l’autorizzazione all’allestimento delle giostre all’angolo con via Dante Alighieri, forte del feedback positivo degli ultimi anni. A giugno, l’area è già sottoposta a una forte pressione per i maxi concerti organizzati dalla D’Alessandro e Galli; ma una volta sgombrato il parco di Bussoladomani, una eventuale compagnia che lavora con il luna park potrà iniziare le operazioni di montaggio delle attrazioni. Le giostre potranno rimanere in funzione dal 1° luglio al 25 agosto, e l’area dovrà essere riconsegnata al Comune al massimo il 30 agosto, ovviamente in buone condizioni. Il canone da corrispondere al Comune da parte degli esercenti non è insostenibile: 30 euro al giorno, per un totale di 1.680 euro da versare in tre rate (entro il 5 e il 31 luglio la prima e la seconda; entro il 30 agosto la terza). In caso di ritardi, sarà applicata una penale di 25 euro al giorno.

La scelta di quest’area da parte del Comune per l’installazione del luna park estivo, da un punto di vista normativo, resta in forma "temporanea e provvisoria", in attesa che venga compilato l’elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento. Una norma supplementare, pensata specificamente per l’area di viale Kennedy, prevede che chi allestisce il luna park abbia in capo anche la responsabilità di evitare l’accesso dei frequentatori all’ex fattoria Benelli.