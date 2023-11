Lido Nel parcheggio Esselunga. Rubata borsa dentro un’auto

Furto di una borsa all’Esselunga del Lido : rubata mentre la proprietaria stava facendo la spesa. Si avvicinano le feste di Natale e, complice la maggiore affluenza al supermercato e il bisogno di denaro facile, come ogni anno si intensificano furti e borseggi. Il parcheggio e’ molto grande e, in certi punti soprattutto, poco visibile: inoltre la gente e’ distratta ed intenta a scaricare la spesa dai carrelli per trasferirla in auto. Due giorni fa e’ stata rubata infatti la borsa di una signora nel parcheggio del centro commerciale: si tratta di una borsa nera con la tracolla nera e grigia. Purtroppo la stessa conteneva tutti i documenti ed il cellulare della donna che ha subito lanciato un appello sui social. Per fortuna il portafoglio era nelle mani della donna, portato con se’ per compiere gli acquisti all’interno: chiunque rinvenisse la borsa coi documenti è invitato a riportarla all’Esselunga. In questo periodo è comunque maggiormente sconsigliato di lasciare beni personali nelle auto parcheggiate.