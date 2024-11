Lido di Camaiore Comunità in lutto. È morta Anna Maria Ceragioli

È scomparsa ieri mattina all’ospedale Versilia, all’età di 91 anni, Anna Maria Ceragioli, già vedova di Francesco Pardini detto “Minano” scomparso anche lui nel gennaio 2021. Anna, con il marito Francesco, contribuì alla crescita e allo sviluppo dell’attività dell’agraria Pardini dal 1946 dove lavorò a pieno regime. Da sempre amante del mare, nell’aprile 1964 con il marito Francesco acquistò uno stabilimento balneare denominato "Derna", poi chiamato "Patrizia" e oggi da oltre 25 anni denominato "Pardini", dove alternava il proprio lavoro: d’estate si dedicava alla conduzione dello stabilimento balneare, mentre d’inverno era sempre al fianco del marito per continuare il lavoro all’interno dell’agraria in piazza XXIX Maggio a Camaiore. Una vita dedita al lavoro senza orari, sempre in coppia con il marito Francesco, per ben 73 anni di matrimonio interrotto dalla scomparsa del

marito e compagno di una vita. Anna Maria lascia i figli Gianfranco e Patrizia e i nipoti.