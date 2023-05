Lido di Camaiore Cantieri aperti Sopralluogo di Comune e Gaia

Si è svolto nei giorni scorsi un sopralluogo da parte dell’amministrazione e di Gaia sui cantieri aperti in via Montecassino, a Lido, dove è in corso un vasto intervento di estensione della fognatura: si parla di oltre tre chilometri di rete fognaria e un chilometro e mezzo di nuove tubazioni. Su posto erano presenti l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche e la vice presidente di Gaia Michela Consigli. "Si tratta di un’opera decisiva per il miglioramento complessivo del servizio – ha spiegato Consigli – che porterà notevoli benefici per le 300 utenze interessate. Un investimento importante da parte di Gaia di un milione e mezzo di euro, fondamentale anche a garanzia di una maggior tutela delle acque del mare". Una volta conclusi i lavori in via Montecassino, sarà aperto il cantiere su via del Magazzeno fino all’intersezione con via Rosselli. Anche su questo tratto si realizzeranno nuove fognature e si interverrà per il rinnovo parziale della rete idrica.