Libropolis a Pietrasanta. Tre giorni di dibattiti con autori d’eccezione. Tutti ‘infedeli alla linea’

L’Italia è una Repubblica fondata su tribù culturali. Con questa consapevolezza, venerdì 6 ottobre si apre la 7° edizione di Libropolis dal titolo “Infedeli alla linea”, che da sette anni a Pietrasanta si propone come centrale delle intelligenze e dello scontro delle idee. Organizzata da Libropolis Aps, la rassegna continua a indicare le coordinate culturali con dibattiti e presentazioni di libri, ospiti ed editori di eccezione. In Sant’Agostino, da venerdì 6 a domenica 8 ottobre, il Festival di Editoria e Giornalismo permetterà al pubblico di conoscere i libri e i loro autori: la settima edizione di Libropolis ospiterà Pietrangelo Buttafuoco, Boni Castellane, Luca Ricolfi, Luca Josi, Mariangela Gualtieri, Marcello Veneziani, Ritanna Armeni, Ginevra Leganza, Luigi Bisignani, Marco Tarchi, Franco Cardini, Massimo Fini, Stefano Zecchi, Benedetta Frucci, Giovanni Orsina, Geminello Alvi, Ivelise Perniola, Riccardo Pugnalin, Alice Mentana, Benjamin Abelow, Dario Fabbri, Paolo Ercolani, Lorenzo Castellani, Stenio Solinas, Davide Brullo, e tanti altri. Due grandi protagonisti del giornalismo italiano, le cui identità verranno svelate nei prossimi giorni, saranno i protagonisti del formato ‘Miscellanea’ e non mancherà il formato “Il Martirio” con il monologo di Luca Josi su quella sciagurata notte del Raphael. Bettino Craxi trent’anni dopo e i due filosofi Paolo Ercolani e Sara Pautasso. Confermata la seconda edizione del Premio Libropolis, unico senza giuria. L’ingresso è libero e gratuito: info e programma completo su www.libropolis.org. "Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova edizione – dichiara Alessandro Mosti, presidente di Libropolis – per aiutare il nostro pubblico a riflettere sulle sfide della nostra società".