"L’ex asilo usato da ostello". Creare Futuro critica la scelta

"L’ex asilo delle suore di Ripa è utilizzato come ostello e agli amministratori non interessa?". Creare Futuro critica l’atteggiamento del primo cittadino. "Parliamo di un bene storico, culturale e identitario per i cittadini di Ripa – premete l’opposizione – e male fa il sindaco a buttarla in burletta. La verità che tutti a Ripa sanno che l’amministrazione comunale ha fatto da bonario intermediario nella trattativa per l’affitto tra le suore e il Seravezza Calcio. L’altra verità è che una amministrazione pubblica attenta si sarebbe dovuta porre il problema della conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile è F3, e questo significa che lo stesso potrebbe essere utilizzato con finalità formativa, scolastica o confessionale. A noi continua a risultare strano che invece se ne sia fatto una sorta di ostello e che a nessuno tra amministratori o funzionari responsabili di settori importanti del Comune sia balenata la necessità di dare almeno una parvenza di ordine a questa operazione, veramente a nessuno sta cuore la dignità istituzionale e procedurale di come si fanno le cose? Veramente siamo destinati a soggiacere alla sciatteria istituzionale? Chiediamo soltanto che il sindaco si sforzi di rispondere in modo serio e corretto ai quesiti che gli vengano posti e che i funzionari responsabili di urbanistica, edilizia e polizia municipale spieghino cosa ne pensano di questa vicenda".