L’esercito degli studenti green Pineta di Ponente ripulita dai rifiuti Fossi e sentieri passati al setaccio

di Daniele Mannocchi

Entusiasmo e partecipazione alla mattinata di pulizia della Pineta di Ponente organizzata dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord assieme al liceo classico Carducci. Oltre cento studenti hanno risposto "presente" alla chiamata dell’ente consortile, e armati di pazienza, buona volontà e dei kit forniti dal Consorzio si sono messi sotto a pulire i fossi della pineta dalla plastica.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto del Consorzio per il contrasto dell’accumulo di plastica in mare. Non potendo ripulire i sette mari armati di retino, i volontari si concentrano sulla prevenzione rimuovendo la plastica da fossi e rii prima che defluisca verso mare. All’evento di ieri hanno preso parte quattro classi prime del Carducci, oltre agli eco-volontari di Fare Verde Versilia. Il Consorzio li ha dotati di guanti, grembiuli e dei bastoni-tenaglia per la raccolta dei rifiuti... che resteranno alla scuola, sia mai che in futuro possa venire la voglia di organizzare un evento simile. Dal punto di vista didattico, la mattinata vissuta dai ragazzi di prima rientra a pieno titolo nell’educazione civica fornita dalla scuola.

Proprio sulla scuola si stanno concentrando le iniziative del Consorzio, che ha già coinvolto circa 110 classi in eventi di questo tipo. A Viareggio, ad esempio, gli studenti della media Jenco hanno ripulito il Muraglione, mentre la spiaggia libera adiacente è stata rimessa a nuovo grazie a un gruppo di studenti danesi gemellati con il liceo classico Carducci.

"Sono anni che il Consorzio è protagonista di iniziative di questo tipo per la pulizia dell’ambiente – commenta il dirigente Massimo Lucchesi –; abbiamo messo in campo una serie di progetti con le scuole per sensibilizzare i giovani riguardo ai problemi ambientali, alla pulizia e al clima. Oggi (ieri per chi legge; ndr) interveniamo in un luogo delicato, dove il Consorzio opera anche in termini di manutenzione". E il prossimo appuntamento è già fissato sotto le Mura di Lucca con gli studenti del Partini e del Passaglia.

Coordinati dai docenti, i ragazzi si sono dati da fare per circa un’ora e mezzo, passando al setaccio fossi, canali e sentieri alla ricerca di rifiuti di ogni tipo. "Questa iniziativa ha un significato importante – spiega Loreno Cerri, armato di guanti e bastone –; c’è bisogno dell’aiuto di tutti e coinvolgere le scuole mi sembra la strada giusta".