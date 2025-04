"Leonardo torna a Vinci". Grazie alla Piccola Atene

“Leonardo torna a Vinci” e parte da Pietrasanta. In arrivo nel 2026 una statua del Genio donata dallo scultore Filippo Tincolini: il 16 maggio il Comune di Vinci donerà il bozzetto della statua al Museo dei Bozzetti. È questo l’ambizioso progetto che l’amministrazione comunale sta portando avanti per aggiungere alla città un altro simbolo del suo figlio più noto e conosciuto. Nella fattispecie, Leonardo tornerà a casa nelle forme di una statua, che Filippo Tincolini, scultore di Pontedera, donerà al Comune. L’opera accoglierà cittadini e turisti nel 2026, alle porte di quella che sarà la nuova via Roma. Il percorso della statua di Leonardo parte da Pietrasanta: durante “Monumentum: arte e spazio pubblico”, evento collaterale di ‘Human Connections’ (la mostra di Filippo Tincolini aperta nel cuore della cittadina versiliese fino al 2 giugno, promossa dal comune di Pietrasanta e patrocinata dalla Regione) il Comune di Vinci donerà al Museo dei Bozzetti il modello del futuro monumento a Leonardo, nella cerimonia del 16 maggio. Da quel bozzetto nascerà la scultura monumentale in marmo che Tincolini donerà a Vinci. "Ancora una volta l’arte – dice il sindaco Alberto Giovannetti – si afferma come uno strumento dinamico che genera connessioni e stimola nuove collaborazioni, in questo caso fra due comunità come Vinci e Pietrasanta che hanno la genialità d’artista come tratto distintivo e identitario nel mondo"