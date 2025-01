Leonardo Pistoia lascia la Lega: "Il dialogo è ormai lontano"

Leonardo Pistoia si dimette dalla Lega e dal ruolo di responsabile Giovani di Viareggio e Camaiore. "Lontano oramai il dialogo – dice –. La mia è una scelta non facile, ma che ho maturato con attenzione e senso di responsabilità, dopo anni di impegno e dedizione in questo progetto politico. Tuttavia, negli ultimi tempi, ho percepito un progressivo distacco tra i miei valori e il percorso intrapreso dal partito, sia a livello nazionale che locale. Credo fermamente in un centrodestra moderato e orientato al dialogo, in cui il confronto e la collaborazione siano strumenti fondamentali per costruire soluzioni condivise e inclusive. Purtroppo, ho rilevato con dispiacere che il clima interno al partito, in particolare a livello locale, non sempre riflette questa visione. Negli ultimi tempi, infatti, si è verificata una progressiva riduzione delle occasioni di dialogo e confronto, e questo ha reso più difficile portare avanti proposte e idee in un clima sereno e collaborativo".