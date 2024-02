L’entusiasmo dei novecento sulle ‘carette’

Sono circa 900 i figuranti che animano le sei pedane aggregative.

‘Wacky Races’ di Burlamania-Rione Migliarina. Omaggio alla serie di animazione. “Siamo in 120vestiti da Dick Dastardly - dice Luca Anselmi -. La realizzazione è di Pierfrancesco Giunti”.

‘Il Cha Cha Cha dei coltellacci’. Burlamatti. Omaggio alla tradizione musicale del Carnevale. “Siamo vestiti da banda della Libecciata. Il capo cantiere è Marco Torre detto il ‘Tozzo’” dice Simone Salvati.

‘Sulla strada per Oz’ Carneval Corsaro-Croce Verde. Allegoria di altruismo e inclusione, con i personaggi del racconto di Frank Baum. “Siamo in 130 - spiega Elena Manfredi -. Leoni, spaventapasseri e uomini di latta, tutti in una versione rivista al femminile”. Realizzazione di Elena Manfredi, Davide Maffei, Franco Maffei, Simone Mugnaini, Domenico Scinocca. Cristian Panconi, Maurizio Rossi, Marcello Paolini, Giulia Francesconi, Silvia Botti, Luigi Luisotti, Elisa Cortopassi, e Daniele Tomei.

‘Viareggio salvi il re’. Carneval Darsena. Re Carnevale mette al bando problemi e tristezza. Maschere vestite d’oro con coroncina in testa. Con Valentina Pardini, Monica Masotti (bozzetto), Simona Corsi, Alessandra Monciatti, Monica Masotti, Angelita Paoli, Laura Del Freo, Naomi Orsi, Fabrizio Mugnaini, Giancarlo Susini, Stefano Poletti, Riccardo Tazzioli, Francesco, Bertuccelli, Barbara Cardella e Claudia Checchi.

‘Che gran pasticcio’. Salmastrosi-Rione Terminetto. Un modo per esorcizzare le brutte notizie. Realizzazione di Lorenzo Pellungrini, Simone Francesco Tarducci, Massimo Spada, Gabriele Claudio Lemmetti, Sandro Franchi, Davide Berti, Marco Biancolini, Alessandro Chiocca, Gino Donnini e Andrea Pardini.

#Nonsolounacarretta/Carneval Puccini. Vengono ricordate i carri storici. Sono 120 le maschere vestite da domatore. La coreografa è Elisa Pieraccini, la realizzazione di Rudy Mazzone.